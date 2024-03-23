Происшествия

Российская пенсионерка лишилась миллиона рублей при покупке косметики

В Самаре пенсионерка лишилась накоплений, когда пыталась купить в сети косметику. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Самара».

66-летняя жительница Самары получила в одном из мессенджеров сообщение с предложением купить продукцию нового бренда лекарственной косметики. Женщина работала косметологом и решила приобрести необходимую ей продукцию, она перешла по ссылке на сайте, заполнила все данные, в том числе указав номер своего банковского счета и оплатила заказ.

Спустя несколько часов со счета женщины списали миллион рублей. Пострадавшая обратилась в полицию.