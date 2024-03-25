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Великолучанка лишилась свободы за неявку в уголовно-исполнительную инспекцию

40-летняя великолучанка лишилась свободы за неявку в уголовно-исполнительную инспекцию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Женщина осуждена за хранение наркотиков (часть 2 статьи 228 УК РФ) к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

В период испытательного срока на нее возложены обязанности: являться один раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденной и не менять постоянное место жительства без уведомления данного органа.

5 октября 2023 года осужденная не явилась в уголовно-исполнительную инспекцию для прохождения ежемесячной регистрации, чем нарушила возложенные судом ограничения.

Суд согласился с мнением прокурора - отменил женщине условное осуждение и направил женщину в колонию на 3 года 6 месяцев.