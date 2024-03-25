Происшествия

Нарушения на детской площадке выявила прокуратура в Великих Луках

Соблюдение законодательства в сфере безопасности оборудования детских игровых площадок и турников проверила прокуратура в одном из учебных заведений в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе проверки установлено, что на территории спортивной площадки одного из учебных заведений города находятся автомобильные шины, на элементах спортивного оборудовании присутствует шелушение лакокрасочного покрытия, на турнике торчат острые элементы, а на футбольных воротах отсутствует сетка.

Руководителю учреждения направили представление об устранении нарушений, найденных на детской площадке.