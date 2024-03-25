Происшествия

Тело мужчины нашли в озере Вехно в Новоржевском округе

Тело мужчины извлекли из озера Вехно в Новоржевском муниципальном округе 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области.

Фото здесь и далее: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области

Спасатели аварийно-спасательной службы Псковской области производили поисково-водолазные работы на озере Вехно, искали мужчину 1957 года рождения.

Тело найдено.

«Берегите себя и помните, вас ждут дома», - добавили спасатели.