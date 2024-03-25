Происшествия

Темно-русая пенсионерка пропала в Пскове

66-летняя Людмила Ерещенко (Волкова) пропал в Пскове. С 11 марта ее местонахождение неизвестно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт», также женщина может находиться в Москве.

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшей: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

Во что была одета женщина, неизвестно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.