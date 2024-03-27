Происшествия

Житель Палкино попался на хранении наркотиков в крупном размере

22-летний житель поселка Палкино обвиняется в незаконном хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружены несколько свертков с веществом растительного происхождения, которое согласно заключению эксперта является каннабисом (марихуаной). Общая масса изъятых наркотиков составила 131,8 грамма.

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия.

Данное преступление отнесено к категории тяжких, поэтому обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.