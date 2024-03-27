Происшествия

Опасного вредителя обнаружил Россельхознадзор в партии цветов на псковском складе

Карантинный фитосанитарный контроль 150 срезов лимониумов, в которых обнаружено живое имаго насекомого, провели сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора на складе временного хранения в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Цветы, выращенные в Израиле, направлялись в Москву. По результатам лабораторных исследований отобранных образцов цветочной продукции, специалисты Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили зараженность карантинным объектом — индокитайским цветочным трипсом (Scirtothrips dorsalis Hood).

Это первый случай обнаружения индокитайского цветочного трипса при ввозе подкарантинной продукции на подведомственной управлению Россельхознадзора территории в 2024 году. Первый случай выявления был в прошлом году.

В соответствии с действующим законодательством выпуск партии лимониума на территорию Российской Федерации запрещён. Все цветы подлежат уничтожению.