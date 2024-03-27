Происшествия

16 россиянок осудили за аферу с материнскими капиталами

16 калужанок осудили по делу о мошенничестве и покушении на совершение мошенничества при получении выплат.

По данным прокуратуры, двое подсудимых, будучи сотрудницами потребительских кооперативов, вступили в преступный сговор с держательницами сертификатов на материнский капитал, чтобы незаконно получить соцвыплаты в крупном размере.

Получившие сертификаты женщины покупали земельные участки в Калужской области, заключали фиктивные договоры займа с финансовым кооперативом под предлогом строительства жилых домов. Женщины подавали в ПФР заявления на распоряжение средствами маткапитала на улучшение жилищных условий, предоставляя ложные документы. В результате фонду социального страхования был причинен ущерб в общей сумме свыше 5 млн рублей, пишет kaluga-poisk.ru.

Суд приговорил двух женщин к 5 и 6 годам лишения свободы, но с отсрочкой отбывания наказания до достижения их детей 14-летнего возраста, а остальные 14 подсудимых получили от 2 до 4 лет колонии условно.

Исковые требования о возмещении причиненного ущерба удовлетворены. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.