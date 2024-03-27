Происшествия

Два взрывоопасных предмета нашли в Псковской области

Артиллерийский снаряд нашли вблизи населенного пункта Апросово Новоржевского округа 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Взрывоопасный предмет идентифицировала группа разминирования пожарно-спасательного отряда города Пскова. Калибр снаряда составил 210 мм.

Также минометную мину калибра 82 мм обнаружили в населенном пункте Кузнецово Псковского района.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).