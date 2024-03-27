Происшествия

Жилой дом выгорел в великолукской деревне

Жилой дом выгорел в великолукской деревне Черпесса 27 марта, сгорели две хозяйственные постройки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел на улице Дорожной, жилой дом выгорел изнутри по всей площади. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в жилой дом. Пожарным удалось спасти соседние хозяйственные постройки.

Потолок на кухне жилого дома поврежден в результате пожала в доме №23 в невельской деревне Чижевщина. В ведомстве считают, что причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Пожарные спасли жилой дом.