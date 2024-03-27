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Число фейков о терактах в Псковской области сократилось в два с половиной раза

Число фейковых сообщений о терактах в Псковской области в 2023 году сократилось в два с половиной раза. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в своем отчете перед областным Собранием депутатов на сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Совместно с УФСБ области, правоохранительными органами соседних регионов проделана определенная работа по противодействию экстремизму и терроризму. Органы внутренних дел приняли участие в целом комплексе межведомственных антитеррористических мероприятий, проведенных в минувшем году на территории области», - отметил Алексей Овсянников.

И если по итогам 2022 года наблюдался резкий «скачок» (8-269) заведомо ложных сообщений о готовящихся актах терроризма, то по итогам прошлого года их число уменьшилось в два с половиной раза (с 269 до 106).

При выполнении задач борьбы с экстремизмом, своевременного реагирования на соответствующие информационные «вбросы» в постоянном визуальном поле органов внутренних дел находятся информационные ресурсы. Полиция выявила 42 факта распространения материалов экстремистского характера, к административной ответственности привлечены 18 лиц.