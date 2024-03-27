Происшествия

Коррупционные преступления в Псковской области стали выявлять чаще

Коррупционные преступления в Псковской области начали фиксировать на 35,1% чаще. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в своем отчете перед областным Собранием депутатов на сессии 28 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Планомерно реализовывались мероприятия по борьбе с коррупцией. Таких преступлений задокументировано на треть больше (с 37 в 2022 году до 50 в 2023 году)», - сказал Алексей Овсянников.

Наступательнее в прошлом году была организована работа по выявлению хищений бюджетных средств (34 - в 2023 году, 27 - в 2022 году), в том числе, при реализации национальных проектов (4).

Ущерб от совершения экономических преступлений составил более 300 млн рублей (302,8 млн рублей), с учетом наложения ареста, он возмещен полностью.