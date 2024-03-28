Происшествия

Сладости украли из магазина в Пскове

Подозреваемых в кражах из магазина в Пскове задержали росгвардейцы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

27 марта около 20:00 экипаж группы задержания Росгвардии получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковича и псковичку, которые пронесли через кассовый узел продукты питания, при этом не заплатив за них.

В этом же магазине 28 марта около 1:00 сотрудники Росгвардии задержали 27-летнюю девушку, которая похитила из торгового зала кондитерские изделия.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции, добавили в пресс-службе.