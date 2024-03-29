Происшествия

Квартира горела в Невеле

Квартира горела на втором этаже многоквартирного жилого дома в Невеле 28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Информация о возгорании на улице Мелиораторов, 11 поступила в ведомство в 7:15. В результате произошедшего в одной из комнат квартиры образовался прогар в полу, комната закончена полностью.

Предположительная причина случившегося - неосторожное обращение с огнем при курении владельца жилища.

Еще об одном пожаре стало известно в этот же день в 16:51. В деревне Ванюха Палкинского района сгорело бесхозное строение. Причиной произошедшего могло стать неосторожное обращение с огнем.