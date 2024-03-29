Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Бортовой компьютер на тракторе
Сергей Федосеев о работе в округе
2024 вызовы и угрозы
Господин Рейтингомер
розыгрыш билетов в кино
автомир Geely Okavango
«Метражи» инвестиции в недвижимость
Онлайн-викторина про Псковскую область
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
ответы на все вопросы
Парковка в зеленой зоне
про опоздания на работу
молодежь профсоюза
 
 
 
ещё Происшествия 29.03.2024 12:470 Четырех человек спасли полицейские при пожаре в Пскове. ВИДЕО 30.03.2024 17:400 Несовершеннолетний водитель мотоцикла остановлен в Палкинском районе 30.03.2024 13:410 Житель Пыталовского района осужден за угрозу убийством 30.03.2024 13:221 Нарушения миграционного законодательства выявлены в Невельском районе 30.03.2024 12:400 Полмиллиона рублей лишились жители Пскова из-за мошенников 30.03.2024 11:210 Крольчонка спасли при пожаре в псковской деревне Черпесса
 
 
 
Самое популярное 27.03.2024 10:572 Кадровые перестановки произошли в администрации Пскова 27.03.2024 12:032 Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Псковской области 25.03.2024 13:025 Галина Невалённая покидает пост главврача Псковской городской поликлиники 26.03.2024 10:214 Сбитый на улице Инженерной в Пскове подросток скончался 23.03.2024 22:4412 Александра Грацкого заключили под стражу на два месяца
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Несовершеннолетний водитель мотоцикла остановлен в Палкинском районе

30.03.2024 17:40|ПсковКомментариев: 0

Несовершеннолетний летний водитель мотоцикла остановлен сотрудники Госавтоинспекции в Палкинском районе. Об этом сообщается в группе ОГИБДД МО МВД России «Печорский» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа ОГИБДД МО МВД России «Печорский» в социальной сети «ВКонтакте»

27 марта в деревне Грибули Палкинского района во время несения службы сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» был остановлен мотоцикл SHARMAX. Оказалось, что им управлял несовершеннолетний 2012 года рождения, не имеющего права управления транспортными средствами.

На родителей несовершеннолетнего составлен рапорт по ст.5.35 КоАП РФ.

Теги: #несовершеннолетний водитель
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли упростить выдачу оружия в России?
В опросе приняло участие 293 человека
30.03.2024, 17:400 Несовершеннолетний водитель мотоцикла остановлен в Палкинском районе 30.03.2024, 17:220 Более 22 тысяч человек обратились на горячую линию ко Всемирному дню прав потребителей 30.03.2024, 17:000 Сотрудники МЧС России приняли участие в учениях по гражданской обороне в Псковской области 30.03.2024, 16:380 Мединский сообщил, что учебники по истории для 5-9-х классов готовы 
30.03.2024, 16:210 Актер Псковского театра снялся в фантастической драме из вселенной «Выживших» 30.03.2024, 16:000 Дополнительный прием граждан провел уполномоченный по правам человека Псковской области  30.03.2024, 15:400 Команду Псковского медицинского колледжа наградили за участие в чемпионате по фоновой ходьбе 30.03.2024, 15:250 Месяц чистоты пройдет в Пскове
30.03.2024, 14:590 Более 170 студентов Великолукского медицинского колледжа прошли диспансеризацию 30.03.2024, 14:430 Вопросы противодействия коррупции обсудили в Псковской областной прокуратуре 30.03.2024, 14:230 В России открылся первый музей истории ликвидации последствий радиационных аварий 30.03.2024, 14:000 До +20 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 31 марта
30.03.2024, 13:410 Житель Пыталовского района осужден за угрозу убийством 30.03.2024, 13:221 Нарушения миграционного законодательства выявлены в Невельском районе 30.03.2024, 13:030 Победителей антинаркотических конкурсов определили в Псковской области 30.03.2024, 12:400 Полмиллиона рублей лишились жители Пскова из-за мошенников
30.03.2024, 12:220 Представители СОЦПРОФ приняли участие в фестивале «Кубок воссоединения» 30.03.2024, 12:021 37% владельцев земельных участков в Пскове собираются сажать картофель в этом году - опрос 30.03.2024, 11:401 Назван способ эффективной очистки питьевой воды 30.03.2024, 11:210 Крольчонка спасли при пожаре в псковской деревне Черпесса
30.03.2024, 11:001 Совещание по реставрации церковных объектов прошло в Псковской епархии 30.03.2024, 10:411 Автоэксперт рассказал о минусах дополнительной шумоизоляции машины 30.03.2024, 10:192 15 гипермаркетов насчитали в Псковской области 30.03.2024, 10:000 Молодёжный фестиваль интеллектуальных игр пройдет в Великих Луках
30.03.2024, 09:390 Обучение для администраторов госпабликов прошло в Пскове 30.03.2024, 09:201 Учеников автошкол без лицензии не допустят к экзамену на права 30.03.2024, 09:000 Когда обычно диагностируют биполярное расстройство, рассказал врач 29.03.2024, 22:440 Музыканты псковской детской филармонии выступили с первым отчетным концертом
29.03.2024, 22:042 Депутат Вишневский* внесен в реестр иностранных агентов 29.03.2024, 22:000 Продолжается розыск псковича с татуировкой «Д» на руке 29.03.2024, 21:401 На детский телефон доверия в Псковской области в прошлом году поступило более 3 тысяч обращений 29.03.2024, 21:200 В Островской межрайонной больнице теперь могут проводить цитологические исследования
29.03.2024, 21:000 Свыше 30 человек прошли курс подготовки по должности «Младший инспектор» в Пскове 29.03.2024, 20:441 Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании Пугачевой иноагентом 29.03.2024, 20:400 Псковские росгвардейцы продолжают отбор кандидатов для поступления в военные учебные заведения 29.03.2024, 20:200 Финал спартакиады по волейболу среди юношей прошел в Пскове
29.03.2024, 20:000 Полистовье представили на форуме «Экология большого города» в Петербурге 29.03.2024, 19:585 Пскович нанес возлюбленной 23 ножевых ранения и собирается взять ее замуж 29.03.2024, 19:401 Псковские курсанты отработали действия при тревоге 29.03.2024, 19:170 Бизнес-миссия взяла курс на туризм и оздоровительный отдых
29.03.2024, 19:160 Слесарь и грузчик-рубщик требуются в ООО «ПсковАгроИнвест» 29.03.2024, 19:000 Псковским работодателям нужно подтвердить основной вид деятельности до 15 апреля 29.03.2024, 18:540 Бизнес-миссия выполнена: ТПП Псковской области и Витебское отделение Белорусской ТПП нашли партнеров 29.03.2024, 18:451 В псковской «Веге» завершилась смена Курчатовского института для школьников
29.03.2024, 18:270 «Экопром» приглашает водителей для работы в Пскове 29.03.2024, 18:223 В Госдуме предложили штрафовать пассажиров при ДТП 29.03.2024, 18:150 Областной прокурор посетил с проверкой колонию в псковской Середке 29.03.2024, 18:030 Три почтовых отделения отремонтировали в Псковской области в прошлом году
29.03.2024, 18:020 Специальные грамоты и дипломы получили псковские школьники на Международном форуме «Шаг в будущее» 29.03.2024, 18:012 Асфальтобетонный завод «Амманн» Псковавтодора готов к дорожному сезону 29.03.2024, 18:000 Онлайн-брифинг в пресс-центре ПЛН об итогах работы Псковского отделения «Почты России». ВИДЕО 29.03.2024, 17:590 Итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы» подвели в Псковской области
29.03.2024, 17:530 Кровлю меняют в Иоанно-Богословском соборе Крыпецкого монастыря 29.03.2024, 17:480 Житель Бежаницкого района по решению суда отработает езду с «липовыми» правами 29.03.2024, 17:390 28% сотрудников сливают рабочие логины и пароли в фишинговых рассылках 29.03.2024, 17:230 В каком году был зафиксирован самый холодный конец марта в Псковской области, рассказала синоптик
29.03.2024, 17:090 Нетрезвый водитель автомобиля Dodge съехал в кювет в Пушкиногорском районе 29.03.2024, 17:000 Мастер-классы по воркауту провели для учащихся двух школ Пскова 29.03.2024, 16:511 Работник Центра спортивной подготовки Псковской области умер в командировке 29.03.2024, 16:400 Картина «Две» Кузьмы Петрова-Водкина вернулась в Псков
29.03.2024, 16:300 Победителей соревнований по шахматам «Белая ладья» определили в Пскове 29.03.2024, 16:290 Николай Козловский: Молодёжь достаточно активно переезжает в Великие Луки 29.03.2024, 16:230 Более 10 млн почтовых отправлений совершили жители Псковской области в прошлом году 29.03.2024, 16:210 О правилах поведения вблизи энергообъектов напомнили псковичам
29.03.2024, 16:050 Какие цветы дольше всего стоят в вазе, рассказали псковичам 29.03.2024, 16:030 «Квартирник»: «НЕКОНЦЕРТ» Детской филармонии. ВИДЕО 29.03.2024, 15:510 Полицейский отчет, платные парковки и почетные грамоты псковским работникам культуры 29.03.2024, 15:490 Дефицит осадков ожидается в Псковской области в апреле
29.03.2024, 15:480 Гость печерянина получил удары ножом в шею и сумел сбежать 29.03.2024, 15:450 Штат сотрудников Почты России в Псковской области укомплектован почти на 95% - Ольга Беляцкая 29.03.2024, 15:370 Единый день оказания бесплатной юрпомощи провела региональная общественная приёмная «Единой России» 29.03.2024, 15:290 Вернутся ли ночные заморозки в Псковскую область, рассказала Тала Нещадимова
29.03.2024, 15:190 «Хайпожоры»: Эхо теракта. ВИДЕО 29.03.2024, 15:130 Запрет выхода на водоемы на моторных лодках введут в Псковской области с 15 апреля 29.03.2024, 15:061 Мощная волна потепления придет в Псковскую область через два дня 29.03.2024, 15:020 Один человек пострадал в результате съезда с дороги большегруза в Пустошкинском районе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru