Происшествия

Несовершеннолетний водитель мотоцикла остановлен в Палкинском районе

Несовершеннолетний летний водитель мотоцикла остановлен сотрудники Госавтоинспекции в Палкинском районе. Об этом сообщается в группе ОГИБДД МО МВД России «Печорский» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа ОГИБДД МО МВД России «Печорский» в социальной сети «ВКонтакте»

27 марта в деревне Грибули Палкинского района во время несения службы сотрудниками Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» был остановлен мотоцикл SHARMAX. Оказалось, что им управлял несовершеннолетний 2012 года рождения, не имеющего права управления транспортными средствами.

На родителей несовершеннолетнего составлен рапорт по ст.5.35 КоАП РФ.