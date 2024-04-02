Происшествия

В России взяли на контроль 56 новых потенциальных наркотиков

МВД России взяло на контроль 56 новых веществ, потенциально являющихся наркотиками, сообщил глава министерства Владимир Колокольцев на заседании расширенной коллегии ведомства по итогам работы за 2023 год.

«Приняты меры государственного контроля в отношении 56 новых видов потенциально опасных (наркотических) веществ», - сказал он.

Всего в 2023 году в России выявлено 185 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом на 40% выросло число выявленных организованных групп наркоторговцев. Было изъято почти 22 тонны запрещенных веществ и 17 тонн компонентов, из которых их изготавливают. Полицейские раскрыли 180 случаев контрабанды и выявили 220 нарколабораторий на территории страны. За это же время, по информации МВД, заблокировано 14 тыс. сайтов в интернете, где продавались запрещенные вещества.

«Наступательно противодействовали легализации преступных наркодоходов. Выявлено свыше 300 таких фактов, установленная сумма возросла почти вдвое и составила 1 млрд рублей», - добавил Колокольцев.