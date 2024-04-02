Происшествия

Троих псковичей мошенники лишили доступа к «Госуслугам» в День смеха

Злоумышленники обманным путем получили неправомерный доступ к личным кабинетам нескольких пользователей сайта «Госуслуги» из Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 1 апреля трое пользователей сайта «Госуслуги» обратились в полицию и сообщили, что стали жертвами мошенников. Как оказалось, им звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. И под предлогами якобы продления договоров на обслуживание сим-карт осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам этих псковичей с последующим блокированием их учетных записей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.