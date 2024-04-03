Происшествия

Лжесотрудники ФСБ и Центробанка выманили у великолучанки 100 тысяч рублей

Более 150 тысяч рублей лишились жители Великих Лук из-за действий мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки.

2 апреля в полицию обратилась женщина 1971 года рождения. Ей позвонил якобы сотрудник ФСБ, который пояснил, что мошенники используют имя женщины для переводов, и соединил великолучанку с лжесотрудником Центробанка, который убедил её отправится в банк, снять деньги и перевести их на безопасный счет. В итоге великолучанка лишилась 99 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

В этот же день в полицию обратился великолучанин 1982 года рождения. Мужчина решил приобрести в Сети сварочный аппарат и связался с продавцом, который перевел общение в мессенджер. После переписки мужчина отправил 63 000 рублей, но аппарат так и не пришел, а продавец перестал выходить на связь. По данному факту также возбуждено уголовное дело.