Происшествия

Жителя Дедовичей наказали за избиение сожительницы на новогодних праздниках

Судимого жителя Дедовичей привлекли к уголовной ответственности за избиение своей сожительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 15 января подсудимый со своей сожительницей и матерью продолжали отмечать новогодние праздники и предстоящие крещенские морозы. На столе стояли 4 бутылки водки и закуска. Компания обсуждала бытовые дела, иногда переходя на повышенный тон. В один из моментов застолья, когда подсудимый стал вести себя неадекватно и хамить, женщины взяли оставшиеся 2 бутылки водки, ушли в свою комнату и закрылись.

Проснувшегося и немного протрезвевшего мужчину данная ситуация полностью не устраивала, и он стал ломиться в дверь к женщинам. Не ожидая ничего плохого, мать и сожительница подсудимого открыли дверь и впустили своего родственника.

Войдя в комнату, мужчина сразу же нанес своей сожительнице 2 удара ногой по ее ноге, дважды ударил ладонью по голове.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, дело было рассмотрено в особом порядке.

Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 116.1 УК РФ. Ему было назначено наказание (по совокупности преступлений с учетом предыдущего приговора) в виде ограничения свободы сроком 6 месяцев с установлением ряда ограничений.