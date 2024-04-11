Происшествия

Почти 25 гектаров земли выгорело в Псковской области за сутки

Палы травы были зафиксированы сразу в нескольких районах Псковской области 10 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС по Псковской области.

Всего за сутки зарегистрировано 13 ландшафтных пожаров: два – в Псковском районе, один – в Великих Луках, два – в Великолукском районе, один – в Бежаницах, три – в Невеле, один – в Новоскольниках, один – в Пушкинских Горах, один – в Пыталово и один – в Стругах Красных.

Общая площадь возгорания – 23,7 га.

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Напомним, что с 8 апреля в Псковской области установлен пожароопасный сезон.