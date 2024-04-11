Происшествия

Дачные кражи раскрыли в Острове и Локнянском районе

В Острове и Локнянском районе полицейские выявили подозреваемых в хищении имущества граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в феврале 2024 года в деревне Башово Локнянского района из дачного дома, принадлежащего жителю Ленинградской области, путем выставления оконного стекла была совершена кража бензопилы, телевизора и мультиварки. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился за помощью в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции по Локнянскому району, подозреваемый в совершении данного противоправного деяния установлен. Им оказался безработный, ранее судимый житель Локнянского района 1985 года рождения.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В ходе обыска похищенное обнаружено и изъято. Проводится расследование.

А в городе Острове в апреле текущего года из дачного дома по улице Велейской у пенсионера украли изделия из металла, а также другое имущества. В них подозревается неработающий, ранее судимый местный житель 1993 года рождения. Возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. Ведется следствие.