Происшествия

Жители Псковской области наткнулись на мошенников в Сети и лишились денег

Жители Псковской области лишились денег при купле-продаже различных товаров через интернет-сайты из-за мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, несколько пользователей Сети из Пскова и Великолукского района пытались осуществить операции купли-продажи мотоцикла, квадроцикла и кондиционера. Но в результате действий мошенников они лишились в общей сложности более 170 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Все обстоятельства произошедшего уточняются.