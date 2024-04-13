Происшествия

Количество подтопленных весенним паводком домов в России превысило 14 тысяч

Количество жилых домов, подтопленных в результате весеннего паводка в России, превысило 14 тыс., приусадебных участков - 25,1 тыс. Об этом сообщили в оперативных службах.

«На территории России на утро 14 апреля в 35 регионах подтоплены 14 029 жилых домов и 25 112 приусадебных участков», - сказал собеседник агентства.

По его словам, за сутки оказались в воде 2 889 жилых домов и 5 143 приусадебных участка, пишет ТАСС.

«Вместе с тем, в некоторых регионах вода отступает. Так, всего за сутки освободились от воды 1 567 жилых домов и 2 038 приусадебных участков», - добавил представитель оперативных служб.