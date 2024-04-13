Происшествия

Четырехлетнему ребенку сломало руку дверью автобуса

В Петербурге четырехлетний мальчик пострадал в автобусе, ребенку сильно зажало руку дверью.

Инцидент произошел 13 апреля, ребенок вместе с родителями садился в автобус, когда ему зажало руку в механизме во время открытия дверей. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Ребенок был доставлен в детскую больницу, где у него диагностировали закрытый перелом нижней трети правой лучевой кости. После оказания медицинской помощи мальчика отпустили в удовлетворительном состоянии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает «78.ru».