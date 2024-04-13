Происшествия

Жилой дом и Mitsubishi сгорели в бежаницкой деревне Симаниха

Жилой дом, хозяйственная постройка и автомобиль сгорели в деревне Симаниха Бежаницкого района 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В МЧС о пожаре сообщили в 19:02. Сгорели жилой дом, хозпостройка и автомобиль Mitsubishi Pajero 1999 года выпуска. Причина – предварительно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

От распространения огня удалось спасти три хозяйственные постройки, более 30 голов животных.

В этот же день в 14:49 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме №21 на улице Звездной в Пскове. В мусоросборочной камере огонь повредил пластиковый мусорный контейнер. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.