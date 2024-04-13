Происшествия

Дорожные рабочие обнаружили мину в Печорском округе

Минометную мину калибра 82 мм обнаружили вблизи деревни Кучино Печорского муниципального округа 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области

Как уточнили в управлении обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области, взрывоопасный предмет удалось найти при проведении дорожных работ.

Для идентификации снаряда на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).