Происшествия

Иностранец пытался скрыть от псковских таможенников 350 пачек сигарет

Машину с сигаретами в тайниках обнаружили на российско-эстонской границе в пункте пропуска Куничина Гора в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Северо-Западное таможенное управление

Иностранный гражданин в технологических полостях легкового автомобиля пытался скрыть от контролирующих служб 350 пачек сигарет. Попытку пресекли. Проживающий в Финляндии гражданин Узбекистана при выезде из Российской Федерации не задекларировал и не предъявил вывозимый подакцизный товар.

При совместном осмотре транспортного средства сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявили наличие товара в местах, не предназначенных для его перевозки. Под обшивкой дверей, багажного отделения, в технологическом пространстве рычага коробки передач обнаружили 350 пачек сигарет.

Табачную продукция изъяли. Возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов).