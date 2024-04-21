Происшествия

Жителя Великих Лук будут судить за удар ножом в грудь друга

Житель Великих Лук предстанет перед судом за удар ножом в грудь друга (часть 2 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что между друзьями возник бытовой конфликт, в ходе которого один из них схватил со стола нож и ударил им друга в грудь. Потерпевшему причинен легкий вред здоровью. Он обратился в медучреждение, откуда информация об инциденте поступила в полицию.

Санкция части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу