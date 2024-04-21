Происшествия

Полиция расследует дело по факту нападения на мужчину в Великих Луках

Полиция Великих Лук будет расследовать дело по факту нападения на мужчину и похищения у него часов и денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что 3 января в полицию поступило сообщение о том, что в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» опубликован пост с информацией, что в ночь на 1 января на улице Зверева у дома №41 группа лиц совершила нападение на мужчину. У потерпевшего похищены часы и деньги - 5 000 рублей.

Изначально полиция отказала в возбуждении уголовного дела. После вмешательства прокуратуры ОМВД России по городу Великие Луки обязали возбудить уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.