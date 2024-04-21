Происшествия

Псковичу ограничили свободу за удар по лицу женщины в пабе

Псковский городской суд наказал мужчину за избиение женщины в пабе (часть 2 статьи 116.1 УК РФ ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в июне 2023 года житель города Пскова, будучи ранее судимым за преступления, совершенные с применением насилия, находясь в ночное время в пабе, ударил женщину кулаком по лицу. Женщина пыталась разнять обвиняемого с другим мужчиной, у которых внезапно возник конфликт.

Суд назначил виновному наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы с установлением ряда ограничений. Приговор суда в законную силу пока не вступил.