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Суд оставил в силе решения о наложении штрафов на Льва Шлосберга*

Суд оставил в силе решения о наложении штрафов по административным делам на заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, включенного в реестр иностранных агентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

«Псковским областным судом оставлены без изменения постановления Псковского городского суда Псковской области от 5 и 8 февраля 2024 года, вынесенные по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 13.15 и части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, жалобы Шлосберга Л.М. и его защитника Исакова В.М.оставлены без удовлетворения», – написали в суде.

Псковский городской суд наложил на Шлосберга* штрафные санкции 5 февраля: дважды по 30 тысяч рублей, а затем - на 2 тысячи. Общая сумма штрафов составила 62 тысячи рублей.

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*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.