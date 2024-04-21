Происшествия

Баня сгорела в Островском районе

Баня сгорела на улице Луговой в садоводстве «Яблонька» Островского района 22 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки внутри хозяйственной постройки.

В тот же день выгорел садовый дом на улице Солнечной в псковской Тямше, сгорела кровля. В ведомстве предполагают, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования внутри садового дома.

Огонь повредил потолочное перекрытие в жилом доме на улице Песочной в Кунье, закопчена веранда. Причиной пожара, предварительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве твердотопливного отопительного котла. Пожарным удалось спасти жилой дом.

Мусор горел на лестничной площадке первого этажа многоквартирного жилого дома №56А на проспекте Гагарина в Великих Луках. Возгорание ликвидировали до прибытия сотрудников спасательной службы. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.