Происшествия

Жительницу Стругокрасненского округа наказали за дискредитацию ВС РФ в магазине

Жительницу Стругокрасненского муниципального округа привлекли к административной ответственности за дискредитацию действий Вооруженных Сил Российской Федерации (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в марте 2024 года женщина, находясь в магазине, совершила публичные действия, дискредитирующие действия Вооруженных Сил Российской Федерации в период проведения специальной военной операции на Украине.

В судебном заседании женщина согласилась с протоколом об административном правонарушении. Ее признали виновной и назначили наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.