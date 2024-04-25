Происшествия

Пскович приобрел почти два грамма наркотиков и получил условный срок

Псковича привлекли к уголовной ответственности за незаконное приобретение двух застегивающихся пакетов с находящимся внутри наркотическим средством (часть 2 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в ноябре 2023 года на территории города Пскова мужчина нашел на земле два застегивающихся пакета с находящимся внутри наркотическим средством. После в ходе проведения оперативного-розыскного мероприятия его задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте.

При личном досмотре у мужчины изъято наркотическое средство массой 1,83 грамма, что образует крупный размер.

Суд с учетом данных о личности подсудимого и обстоятельств совершения им преступления признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда в законную силу пока не вступил.