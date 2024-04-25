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Полиция устанавливает личность женщины, скелет которой нашли в Пскове

Личность неизвестной женщины устанавливают в Пскове, ее скелетированный труп обнаружили 1 сентября 2020 года у деревни Опочицы в черте города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фоторобот женщины / пресс-служба УМВД России по Псковской области

«По заключению медико-криминалистической и судебно-медицинской экспертиз, костные останки принадлежат женщине. Предположительно, ее биологический возраст составляет 35–40 лет (плюс-минус 5 лет). Смерть, следовательно, и безвестное исчезновение неопознанной женщины произошло в июне 2018 года», - рассказали в полиции.

Приметы; рост 160–170 сантиметров, среднего телосложения, тёмно-русые короткие волосы. Предположительно, в момент исчезновения при жизни имела волосы темного цвета до плеч, связанные в хвостик сзади.

Была одета в светлую футболку, поверх неё сарафан светлого оттенка с карманами спереди, колготки либо тёмные штаны. Могла носить очки. Злоупотребляла алкоголем.

По информации, полученной от людей, которые видели её при жизни, гражданка могла временно проживать в районе «ДЭУ», «Овсище» у своей бабушки.

Всех, кому что-либо известно о личности этой женщины, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-29, 8-952-2144897 (оперуполномоченный отдела розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 02.