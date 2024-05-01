Происшествия

Пожилой мужчина попытался подкупить таможенника в Пыталовском районе за 3100 долларов

66-летней мужчина подозревается в покушении на дачу взятки в крупном размере сотруднику таможенной службы (часть 3 статьи 30, пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ) в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, вечером 27 апреля 2024 года подозреваемый в ходе прохождения таможенного контроля на международном автомобильном пункте пропуска в Пыталовском районе пытался дать сотруднику таможенной службы взятку в размере 3100 долларов, что эквивалентно сумме свыше 285 тыс. рублей, за разрешение выезда из Российской Федерации с наличными денежными средствами в сумме, превышающей законодательно установленное ограничение. Однако таможенник отказался от получения взятки, водитель был задержан.

Уголовное дело возбуждено по материалам Псковской таможни и Псковского линейного отдела МВД России на транспорте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.