Происшествия

Дверь сгорела в многоэтажке на улице Юбилейной в Пскове

Деревянная дверь сгорела в многоквартирном жилом доме №77Б на улице Юбилейной в Пскове 29 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В МЧС о пожаре сообщили в 13:18. Во втором подъезде на девятом этаже в правом крыле огонь уничтожил деревянную дверь, отделяющую коридор от запасной лестничной клетки.

Причина, предположительно, - неосторожное обращение с огнем.

А 28 апреля в 19:03 стало известно о пожаре в садовом некоммерческом товариществе «Подснежник-2» в Новосокольническом районе. Сгорела хозяйственная постройка. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание на вводе в хозяйственную постройку.

В ночь на 29 апреля в 1:32 поступило сообщение о возгорании в деревне Черноручье Псковского района. Хозяйственная постройка выгорела изнутри, кровля уничтожена по всей площади. Предположительно, причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

30 апреля в 7:26 в МЧС сообщили о возгорании в деревне Литовиж Печорского муниципального округа. Сгорела хозяйственная постройка. Предполагается, что причиной стал аварийный режим работы электрооборудования внутри хозяйственной постройки. От огня спасли жилой дом, хозяйственную постройку и 10 кур.

А 1 мая в 19:01 стало известно о пожаре на улице 2-й Слободской в Гдове. Сгорело бесхозное строение. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.