Происшествия

Женщина погибла в Пскове из-за неосторожности при курении

Женщина погибла при пожаре в Пскове 4 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, возгорание произошло в доме №27 на улице Майской, в ведомство об этом сообщили в 17:15.

В жилом доме сгорела кровля; помещение спальни и тамбур выгорели. Обнаружена погибшей женщина 1965 года рождения.

Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем при курении погибшей.

От огня удалось спасти жилой дом, две хозяйственные постройки, автомобиль.