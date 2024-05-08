Происшествия

Взрывоопасный снаряд нашли вблизи новосокольнической деревни Чирки

Артиллерийский снаряд калибра 105 мм обнаружили вблизи деревни Чирки Новосокольнического района 7 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

По фотоснимкам взрывоопасный предмет идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).