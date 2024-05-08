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Взрывоопасный снаряд нашли вблизи новосокольнической деревни Чирки

08.05.2024 12:17|ПсковКомментариев: 0

Артиллерийский снаряд калибра 105 мм обнаружили вблизи деревни Чирки Новосокольнического района 7 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

По фотоснимкам взрывоопасный предмет идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки. 

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).

Теги: #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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