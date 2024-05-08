Происшествия

Неосторожность с огнем с начала года привела почти к 650 пожарам в Псковской области

925 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области за 4 месяца 2024 года. Ими нанесен прямой материальный ущерб в размере 8 млн 943 тысячи рублей. При пожарах погибли 24 человека, гибели детей не допущено. 12 человек получили травмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем – 643 случая; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 144 случая; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 87 случаев; поджоги – 19 случаев; на транспорте – 24 случая; нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых, электро- и газосварочных работ – 3 случая; иные – 5 случаев.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 298 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 3 млн 208 тысяч рублей. Погибли 11 человек, из них 2 человека в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 627 пожаров, материальный ущерб от которых составил 5 млн 735 тысяч рублей. При пожарах погибли 13 человек, из них 3 человека в нетрезвом виде.

За 4 месяца 2024 года в жилом секторе зарегистрировано 270 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 8 млн 47 тысяч рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 23 человека.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнем – 46 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 126 случаев; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 83 случая; поджоги – 11 случаев, недостаток изготовления газового оборудования – 1 случай; иные причины – 3 случая.

За 4 месяца 2024 года на территории Псковской области пожарами уничтожено: 107 строений; 583 437 квадратных метров площадей; 12 единиц автотранспорта.

При пожарах спасено: 147 человек; материальных ценностей на сумму 4 млн 800 тысяч рублей; 98 строения; 10 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 11 человек пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 8 человек; рабочие – 4 человека; инвалиды – 1 человек.