Происшествия

Более трех миллионов рублей лишились жители Псковской области после общения с мошенниками

Более трех миллионов рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Великих Лук и ряда районов области из-за действий мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. Под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов злоумышленники завладели их сбережениями. А иным пользователям махинаторы предложили дополнительный заработок в Сети.

Потерпевшие поддались на ухищрения мошенников и при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах. Таким образом, потерпевшие лишились в общей сложности свыше трех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.