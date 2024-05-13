Происшествия

Аккаунты псковичей на «Госуслугах» заблокировали под предлогом перерасчета пенсии

Новые факты неправомерного доступа нечистых на руку лиц к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги» с последующим блокированием учетных записей отмечены в Пскове и Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками сотовых компаний и пенсионного фонда, действовали под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт и перерасчета пенсии.

По данным фактам возбудили уголовные дела. Ведется следствие.