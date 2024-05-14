Происшествия

Жертвами педофила в Псковской области стали падчерицы

Жертвами 33-летнего педофила из Бежаницкого района стали падчерицы. Девочкам на тот момент было 9 и 10 лет соответственно, пишет «МК в Пскове» со ссылкой на данные регионального СУ СК России.

В 2021 и 2022 годах осужденный, находясь в квартире по месту проживания в Бежаницком районе, совершал преступления против половой неприкосновенности девочек.

Следователи собрали доказательную базу, на основании которой суд вынес приговор. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 18 лет, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 15 лет.