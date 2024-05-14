Происшествия

Более трех миллионов рублей выманили мошенники у жителей Псковской области

Очередные факты дистанционного мошенничества выявили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова и Псковского района звонили неизвестные. И путем разнообразных ухищрений под предлогом предоставления дополнительного заработка на интернет-платформах завладели сбережениями доверчивых людей. Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение некоторых граждан при осуществлении ими операций купли-продажи товаров в Сети.

В итоге потерпевшие не досчитались в совокупности около трех с половиной миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.