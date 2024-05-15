Происшествия

Жилой дом сгорел в себежской деревне из-за короткого замыкания

Жилой дом и хозяйственная постройка сгорели в деревне Ладеево Себежского района 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 2:00. Причиной стало, предположительно, короткое замыкание электропроводки на вводе в жилой дом. От огня смогли спасти жилой дом и дровяник.

В этот же день в 17:34 стало известно о пожаре на улице Больничной в Красногородске. В жилом доме на кухне огонь повредил потолок. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнём. Дом от огня удалось спасти.

А в 20:10 в МЧС сообщили о возгорании пластикового мусорного контейнера на улице Ленинградской в Пскове. Предположительно, причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.