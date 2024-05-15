Происшествия

Сотруднику псковского предприятия отсекло фаланги пальцев на работе

Сотрудник ООО «Оско-инвест» в Псковском районе получил травму на рабочем месте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«Поступило извещение о несчастном случае на рабочем месте. Работник ООО "Оско-инвест", чья деятельность связана с распиловкой и строганием древесины, на рабочем месте получил травму руки. В процессе обслуживания пилы 38-летний работник, не проверив отключение электропитания, открыл защитный кожух и попытался почистить оборудование, в результате чего получил отсечение фаланг пальцев», - рассказали в инспекции.

Обстоятельства несчастного случая выясняются, проводится расследование.