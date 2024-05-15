Происшествия

Полиция нашла подростков, которые повредили стройматериалы в Себеже

Полицейские по горячим следам установили малолетних правонарушителей, которые повредили строительные материалы на Петровской горе в Себеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сообщение о повреждении строительных материалов поступило в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Себежский» 13 мая около 9.00. На место правонарушения незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа полиции.

В результате оперативных мероприятий в кратчайшие сроки удалось установить виновников. Ими оказались два 15-летних себежанина и себежанка 13 лет.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних и их законных представителей.

В УМВД отметили, что в настоящее время совместно с городской администрацией прорабатывается вопрос об установке камер видеонаблюдения.