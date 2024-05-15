Происшествия

Сотрудники ФСБ пресекли факт незаконного оборота оружия в Псковской области

Сотрудники управления ФСБ России по Псковской области в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресекли незаконную деятельность жителя региона, причастного к незаконному обороту оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Доказано, что мужчина в прошлом году нашел в лесу карабин и пять патронов к нему. «Вопреки федеральным законам, запрещающим свободный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов к нему на территории Российской Федерации лицам, не имеющим полученного в установленном порядке разрешения на право приобретения, хранения и ношения оружия и боеприпасов, фигурант присвоил карабин и патроны, а затем спрятал их на территории своего домовладения. Позже нашёл покупателя и незаконно сбыл ему вышеуказанный товар», - рассказали в пресс-службе.

Фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему) и частью 2 статьи 222 УК РФ (незаконный сбыт огнестрельного орудия, его основных частей, боеприпасов к нему). Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также он заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу, добавили в ведомстве.