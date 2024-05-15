Происшествия

Псковича будут судить за шоппинг с чужой банковской картой

51-летнего жителя Псковского района могут привлечь к уголовной ответственности за кражу с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что вечером 28 марта мужчина нашел банковскую карту, утерянную жителем Псковского района, у магазина на улице Чудской в Пскове. Карта поддерживала технологию бесконтактных платежей с установленным лимитом до тысячи рублей. Далее с использованием банковской карты мужчина совершил покупки различных товаров в торговых точках Пскова на общую сумму 3 107 рублей, причинив потерпевшему ущерб на эту сумму.

Уголовное дело направили в Псковский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.