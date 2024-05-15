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Происшествия

Великолучанка из мести ударила своего сожителя ножом и попала под суд

17.05.2024 08:00|ПсковКомментариев: 0

40-летняя великолучанка предстанет перед судом за удар ножом в живот своего сожителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук. 

В ходе следствия установлено, что в марте между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес своей сожительнице пощечину. Женщина в ответ из мести ножом нанесла сожителю один удар в область живота, причинив проникающее ранение брюшной полости, которое повлекло тяжкий опасный для жизни вред здоровью мужчины.

Санкция пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
 

Источник: Псковская Лента Новостей
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