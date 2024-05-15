Происшествия

Великолучанка из мести ударила своего сожителя ножом и попала под суд

40-летняя великолучанка предстанет перед судом за удар ножом в живот своего сожителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В ходе следствия установлено, что в марте между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес своей сожительнице пощечину. Женщина в ответ из мести ножом нанесла сожителю один удар в область живота, причинив проникающее ранение брюшной полости, которое повлекло тяжкий опасный для жизни вред здоровью мужчины.

Санкция пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

